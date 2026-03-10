Walker kallar þetta gott

Kyle Walker hefur ákveðið að hætta að gefa kost á sér í enska landsliðið.
Þessi 35 ára gamli bakvörður Burnley lék alls 96 landsleiki fyrir England og tók þátt í fimm stórmótum. Hann spilaði síðast með landsliðinu í vináttulandsleik gegn Senegal í júní 2025.
Walker þreytti frumraun sína árið 2011 gegn Spáni og festi sig fljótt í sessi sem lykilmaður. Hann lék á heimsmeistaramótunum 2018 og 2022 og á Evrópumótunum 2016, 2021 og 2024.
Undir stjórn Gareth Southgate var Walker fastamaður í vörn Englands og hjálpaði liðinu í úrslitaleiki EM 2021 og 2024. Hann var einnig varafyrirliði liðsins á síðara mótinu.
Walker skoraði eitt landsliðsmark á ferlinum, gegn Úkraínu árið 2023.
„Þetta hefur verið magnað, en nú er þessum kafla lokið,“ sagði Walker og bætti við að það hafi verið mikill heiður að spila fyrir land sitt.