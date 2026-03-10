Neymar þreyttur þegar Ancelotti ætlaði að sjá hann – Setur HM þáttöku hans í uppnám

Vonir Neymar um að taka þátt á Heimsmeistaramótinu í sumar hafa fengið á sig högg eftir nýtt meiðslabakslag.
Brasilíski framherjinn, sem er 34 ára gamall, var á mánudag valinn í bráðabirgðahóp Brasilíu fyrir vináttulandsleiki gegn Frakklandi og Króatíu sem fara fram 26. og 31. mars. Endanlegi landsliðshópurinn verður þó tilkynntur 16. mars.
Sama dag varð þó ljóst að Neymar myndi ekki spila með Santos í leik gegn Mirassol í brasilísku A-deildinni vegna viðvarandi vöðvaþreytu. Því verður hann ekki til taks þegar landsliðsþjálfarinn Carlo Ancelotti mætir á leikinn til að fylgjast með honum.
Ancelotti hafði ætlað að ferðast frá Rio de Janeiro til São Paulo, um 430 kílómetra leið, til að sjá Neymar spila og meta líkamlegt ástand hans. Ítalinn hefur gert það ljóst að hann muni aðeins velja leikmenn sem eru fullkomlega heilir fyrir Heimsmeistaramótið.
Brasilía stefnir á að vinna sinn sjötta Heimsmeistaratitil í knattspyrnu.
Santos hefur þó sagt að ákvörðunin um að hvíla Neymar hafi verið tekin af varúð og að hann gæti verið klár í næsta leik liðsins gegn Corinthians á sunnudag.
Ancelotti mun hins vegar ekki vera á þeim leik þar sem hann verður á sama tíma að fylgjast með leik Botafogo og Flamengo í Rio de Janeiro. Aðstoðarþjálfarar hans munu í staðinn fylgjast með frammistöðu Neymar.