Hlaut vægan dóm fyrir að fela myndavél í kvennaklefanum – Hafði stundað þetta í fjögur ár

Petr Vlachovsky, þjálfari hjá FC Slovacko í Tékklandi, hefur verið sakfelldur fyrir að hafa falið myndavél í búningsherbergi og sturtum kvennaliðsins.
Vlachovsky tók upp 14 kvenkyns leikmenn yfir fjögurra ára tímabil. Hann fékk skilorðsbundinn eins árs fangelsisdóm og fimm ára bann frá þjálfun.
Margir eru reiðir yfir þessu og telja dóminn ansi vægan, ekkert minna en lífstíðarbann eigi að duga.
Bent hefur verið á sambærilegt mál í Austurríki þar sem fyrrverandi starfsmaður fékk aðeins skilorðsbundinn dóm fyrir að taka sambærilegar myndir af kvennaliði Altach.