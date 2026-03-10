fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

Guardiola á leið í tveggja leikja bann en missir samt ekki af úrslitaleiknum

Guardiola á leið í tveggja leikja bann en missir samt ekki af úrslitaleiknum

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 10. mars 2026 12:30

Pep Guardiola verður á hliðarlínunni þegar Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik enska deildabikarsins eftir tvær vikur, þrátt fyrir að standa frammi fyrir tveggja leikja banns vegna gulra spjalda.

Guardiola fékk sitt sjötta gula spjald á tímabilinu í 3-1 sigri Manchester City gegn Newcastle í fimmtu umferð FA-bikarsins um helgina. Spjaldið fékk hann eftir að hafa mótmælt harkalega þegar Kieran Trippier togaði í Jeremy Doku.

Spánverjinn missti stjórn á skapi sínu á hliðarlínunni, gekk að fjórða dómara leiksins, Lewis Smith, og reif af sér jakkann í reiði. Eftir leik þurfti jafnvel að halda honum aftur þegar hann reyndi að ræða við dómarana.

Samkvæmt reglum sem voru teknar upp fyrir þetta tímabil leiðir sjötta gula spjaldið til tveggja leikja banns á hliðarlínunni.

Bannið tekur þó ekki gildi í úrslitaleik deildarbikarsins sem þýðir að Guardiola mun geta stýrt Manchester City gegn Arsenal í úrslitaleiknum. Bannið gildir í deildinni og enska bikarnum.

