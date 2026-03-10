Brynja, Sigrún, Anna og Íris stjönuðu við leikmenn Liverpool í gær – Flugu með Icelandair

Leikmenn Liverpool héldu til Istanbúl í gær þar sem liðið mætir Galatasaray í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu.
Enska liðið ferðaðist með flugi Icelandair til Tyrklands og vakti ferðin athygli á samfélagsmiðlum John Lennon-flugvallarins í Liverpool þar sem greint var frá brottför liðsins.
Liverpool birti einnig skemmtilegt myndband á samfélagsmiðlum sínum úr fluginu. Þar sjást Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch og Dominik Szoboszlai nota tímann með því að spila borðspilið Uno á meðan á ferðinni stóð.
Í myndbandinu má einnig heyra tilkynningu frá íslenskri flugfreyju í hátalarakerfi vélarinnar þar sem hún fer yfir áhafnarmeðlimi flugsins.
„Áhafnarmeðlimir flugsins í dag eru, Brynja, Sigrún, Anna og Íris,“ segir flugfreyjan.
Þetta hefur vakið athygli og sjá má hér að neðan.