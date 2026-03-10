Abramovich vill fá milljarðana sem breska ríkið fyrsti

Roman Abramovich, fyrrum eigandi Chelsea, hyggst berjast gegn öllum tilraunum breskra yfirvalda til að taka yfir þá fjármuni sem voru frystir eftir sölu félagsins.
Abramovich var neyddur til að selja Chelsea eftir að bækur félagsins voru frystar eftir innrás Rússlands í Úkraínu, ástæðan eru tengsl hans við Vladimir Putin.
Eftir að Abramovich seldi Chelsea árið 2022 voru um 2,35 milljarðar punda úr sölunni frystir í Bretlandi. Nú segir lögfræðiteymi hans að fjármunirnir tilheyri honum og að hann muni mótmæla ef stjórnvöld reyna að ráðstafa þeim án samþykkis hans.
Abramovich hefur áður sagt að hann vilji að peningarnir fari til aðstoðar fórnarlömbum stríðsins í Úkraínu. Samkvæmt lögfræðingum hans vill hann þó að það gerist samkvæmt skilyrðum sem hann setur sjálfur.
Bresk stjórnvöld hafa hins vegar viljað að fjármunirnir fari í sérstakan sjóð sem hjálpi fórnarlömbum stríðsins, sem hefur leitt til ágreinings um hvernig eigi að ráðstafa peningunum.
Málið er því enn óleyst og gæti endað í langvinnum lagadeilum milli Abramovich og breskra yfirvalda um framtíð fjármunanna.