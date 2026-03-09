fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

Xavi vildi leikmanninn sem hefur slegið í gegn með Arsenal – Yfirmennirnir sögðu hann of dýran

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 9. mars 2026 12:00

Xavi, fyrrum stjóri Barcelona, segir að stjórn félagsins hafi hafnað ósk hans um að fá miðjumanninn Martin Zubimendi til liðs við félagið.

Xavi vildi fá Zubimendi sem arftaka Sergio Busquets, sem yfirgaf Barcelona árið 2023 og gekk til liðs við Inter Miami.

Á þeim tíma lék Zubimendi með Real Sociedad, en samkvæmt Xavi taldi stjórn Barcelona hann of dýran. Félagið ákvað þess í stað að fá Ilkay Gundogan á frjálsri sölu frá Manchester City og keypti Oriol Romeu frá Girona.

Zubimendi var áfram hjá Sociedad þar til síðasta sumar þegar hann gekk til liðs við Arsenal fyrir um 51 milljón punda. Þar hefur hann byrjað vel og er lykilmaður í toppliði ensku úrvalsdeildarinnar.

Xavi fór mikinn í þessu viðtali og sagði einnig að forseti Börsunga, Joan Laporta, hafi komið í veg fyrir endurkomu Lionel Messi til félagsins.

