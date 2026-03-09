Svona er staða Íslands eftir fyrstu tvo leikina – Mikið undir á Laugardalsvelli í apríl

Íslenska kvennalandsliðið tapaði 2-0 fyrir Englandi í Nottingham um helgina í öðrum leik sínum í undankeppni HM 2027. Það er þó enginn heimsendir.
Stelpurnar okkar höfðu tapað gegn Spáni, 3-0, nokkrum dögum áður og því án stiga í riðlinum. Það er Úkraína einnig, en það var í raun viðbúið. Bæði lið eru búin að leika við heims- og Evrópumeistara í fyrstu tveimur leikjum sínum.
Ísland verður nú að horfa til þess að vinna Úkraínu á heimavelli í næsta landsleikjaglugga, sem fram fer um miðjan apríl. Þar sem Ísland er í A-deild fer efsta lið riðilsins, sem verður að öllum líkindum England eða Spánn, beint á HM og hin þrjú í umspil. Það er þó til mikils að vinna að enda ekki í neðsta sæti undanriðilsins upp á að fá viðráðanlegri mótherja í umspilinu.
Baráttan um þetta þriðja sæti er á milli Íslands og Úkraínu, en íslenska liðið mætir einnig Englandi hér heima í næsta landsleikjaglugga. Í síðasta landsleikjaglugga undankeppninnar í júní mætir Ísland svo Úkraínu úti, sem verður einnig afar mikilvægur, sem og Spáni heima.
Markatölulega séð komst Ísland betur en Úkraína frá fyrstu tveimur leikjunum við Spán og England. Allt getur þetta skipt máli að lokum.
Ísland hefur aldrei farið á HM, þrátt fyrir að hafa komist á fimm Evrópumót í röð. Draumurinn er að takast það nú og fara með til Brasilíu þarnæsta sumar.