Sorglegt andlát hjá 15 ára stúlku um helgina – Hneig niður í miðjum leik

Mikil sorg ríkir hjá Oxford United eftir að 15 ára akademíuleikmaður félagsins lést eftir að hafa hnigið niður í leik.
Leikmaðurinn, Amelia Aplin, hné niður á æfingasvæði félagsins í Horspath á meðan leikur akademíuliðs Oxford United gegn Fulham stóð yfir. Félagið staðfesti andlátið í yfirlýsingu og sendi fjölskyldu hennar, vinum og liðsfélögum samúðarkveðjur.
„Hugsanir okkar og innilegar samúðarkveðjur eru hjá fjölskyldu Amelia, vinum hennar, liðsfélögum og þjálfurum,“ sagði í yfirlýsingu félagsins.
Oxford United þakkaði einnig læknateymum bæði Oxford og Fulham sem og viðbragðsaðilum fyrir aðstoð þeirra á vettvangi.
Félagið sagði að stuðningur yrði veittur fjölskyldu hennar, leikmönnum og starfsfólki sem hafi orðið fyrir áhrifum af þessum harmleik.
Eftir að fréttirnar bárust hafa samúðarkveðjur streymt inn frá mörgum félögum í ensku deildunum, þar á meðal Ipswich Town, Plymouth Argyle og Millwall.