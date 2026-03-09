Írakar biðja FIFA um hjálp – Vandræði með ferðalög vegna stríðsins

Stríðið milli Írans og nágrannaríkja hefur haft áhrif á undirbúning írakska landsliðsins fyrir umspil um sæti á Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu.
Írakska knattspyrnusambandið greindi frá því að erfiðleikar við ferðalög og vegabréfsáritanir gætu sett þátttöku liðsins í hættu. Lofthelgi hefur verið lokuð á svæðinu og því getur landsliðsþjálfarinn Graham Arnold ekki yfirgefið Sameinuðu arabísku furstadæmin.
Auk þess eru nokkur sendiráð lokuð um þessar mundir, sem hefur gert leikmönnum og starfsfólki liðsins erfitt fyrir að fá vegabréfsáritun til Mexíkó þar sem umspilsleikurinn fer fram.
Mexíkóska utanríkisráðuneytið sagði að vandamálið stafaði meðal annars af því að Mexíkó er ekki með sendiráð í Írak. Hins vegar hafi sendiráð landsins í Sameinuðu arabísku furstadæmunum haft samband við írakska knattspyrnusambandið.
Mexíkósk stjórnvöld segja að hægt verði að gefa út vegabréfsáritanir í Evrópu ef þess þarf.
Írak á að mæta annað hvort Bólivíu eða Súrínam í Monterrey í Mexíkó 31. mars í leik sem gæti tryggt liðinu eitt af síðustu sætunum á Heimsmeistaramótinu.