Hneykslaður á þeirri vegferð sem íslensku stelpurnar eru á – „Ég veit ekki hvort fólki sé bara sama“

Mikael Nikulásson, fyrrum knattspyrnuþjálfari og sérfræðingur Þungavigtarinnar er ekki hrifin af því sem er í gangi hjá kvennalandsliði Íslands sem tapaði 2-0 gegn Englandi um helgina.
Liðið tapaði 3-0 gegn Spáni í síðustu viku og kom varla skoti að marki í þessum tveimur leikjum. „Það eru tveir sigrar í sautján síðustu leikjum,“ sagði Mikael í Þungavigtinni í dag um stöðu kvennalandsliðsins.
Mikael tók svo dæmi um kvennalandsleik frá árinu 2017 þegar Ísland heimsótti Þýskaland.
„Það getur vel verið að menn komi brosandi heim eftir 5-0 tap samanlagt, þetta hefði átt að vera 20-0 sennilega. Fyrir átta árum síðan fór íslenska kvennalandsliðið gegn Þýskalandi og vann þar 3-2 sigur á útivelli. Þýska landsliðið á þeim tíma var ekki slakara en Spánn og England í dag, þær voru bestar í heimi ásamt Bandaríkjunum.“
„Þarna fara stelpurnar óhræddar, þetta var sanngjarn sigur. Þetta er ömurlegt í dag, það eru tveir sigrar í sautján leikjum. Við fáum ekki færi, förum ekki yfir miðju. Afsökunin er að við séum að spila gegn svo góðum liðum, það eiga að vera framfarir í íslenskum kvennafótbolta.“
Mikael telur að gera þurfi breytingar á leikmannahópi kvennalandsliðsins til að fá fram betri frammistöður.
„Það er verulega mikið að, ég veit ekki hvort fólki sé bara sama. Það er hneyksli að fara í tvo leiki með A-landslið og eiga eitt til tvö skot á markið í 180 mínútur. Þetta er bara djók, af hverju er liðið alltaf eins? Dóttir hans Hemma (Ída Marín Hermannsdóttir} kemur inn og er best í þessum glugga. Var enginn að spá í því að gera breytingar eftir Evrópumótið síðasta sumar þar sem við gerðum upp á bak. Það er búið að gefast upp fyrir fram,“ sagði Mikael.