Fær ekkert bann – Þarf að borga tæpar 14 milljónir í sekt

Rodri, miðjumaður Manchester City, hefur verið sektaður um 80 þúsund pund og fengið skriflega áminningu frá enska knattspyrnusambandinu (FA) eftir ummæli sín um dómara.
Málið tengist leik Manchester City og Tottenham þar sem Rodri gagnrýndi dómarann Rob Jones eftir jafntefli liðanna. FA ákærði spænska landsliðsmanninn fyrir að hafa gefið í skyn hlutdrægni eða efast um heiðarleika dómarans í ummælum sínum eftir leikinn.
Rodri viðurkenndi brotið og samþykkti refsingu sambandsins. Auk sektarinnar fær hann einnig formlega áminningu vegna málsins.
Enska knattspyrnusambandið hefur á undanförnum árum lagt mikla áherslu á að vernda dómara gegn ásökunum um hlutdrægni eða óheiðarleika. Því eru leikmenn og þjálfarar hvattir til að fara varlega í opinberri gagnrýni á störf dómara.
Rodri er einn lykilleikmanna Manchester City og hefur verið mikilvægur í miðju liðsins undanfarin tímabil. Málið hefur þó ekki áhrif á þátttöku hans í leikjum liðsins á næstunni.