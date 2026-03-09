Notendur á samfélagsmiðlinum X, í eigu Elon Musk, hafa fundið leið til að láta gervigreindarforritið Grok búa til móðgandi skilaboð sem beinast að stuðningsmönnum Liverpool og látnum leikmanni félagsins, Diogo Jota.
Í nokkrum dæmum hafa notendur beðið gervigreindina um að skrifa svæsnar færslur um félagið og stuðningsmenn þess. Í einu tilviki var Grok beðið um að gera grín að Liverpool og vísa sérstaklega til Hillsborough- og Heysel-hamfaranna. Svar forritsins innihélt gróft orðbragð um stuðningsmenn félagsins og niðrandi ummæli um borgina Liverpool.
Hillsborough-slysið átti sér stað árið 1989 þegar 97 stuðningsmenn Liverpool létust í troðningi. Fjórum árum fyrr létust 39 manns í Heysel-hörmungunum.
Í öðru dæmi var Grok beðið um að skrifa eitthvað niðrandi um Diogo Jota, leikmann Liverpool sem lést í bílslysi síðasta sumar ásamt bróður sínum, Andre Silva. Grok lét einfaldlega af því verða. Svarið var afar móðgandi og vakti mikla reiði meðal notenda.
Færslurnar hafa vakið harða gagnrýni og hafa margir krafist þess að þær verði fjarlægðar. Beina margir spjótum sínum að Musk sjálfum. Samkvæmt fréttum er knattspyrnufélagið Liverpool meðvitað um málið og hefur reynt að fá umræddar færslur fjarlægðar af miðlinum.