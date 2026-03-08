Tyrkirnir ætla ekki að borga uppsett verð

Manchester United hefur fengið þau skilaboð að tyrkneska félagið Trabzonspor sé ekki tilbúið að greiða það verð sem félagið setur á markvörðinn André Onana.
Samkvæmt Manchester Evening News vill United fá á bilinu 40 til 43 milljónir punda fyrir Kamerúnskan landsliðsmarkvörðinn, sem er 29 ára gamall. Trabzonspor hefur hins vegar ekki áhuga á að greiða slíka upphæð ef félagið reynir að fá hann til sín í sumar.
Onana gekk til liðs við Manchester United frá Inter Milan árið 2023 og hefur síðan verið aðalmarkvörður liðsins.
Onana er nú á láni hjá Trabzonspor. Manchester United er talið vilja fá stóran hluta af þeirri upphæð sem félagið greiddi fyrir Onana þegar hann var keyptur frá Inter.