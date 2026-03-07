fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

Segist hafa hafnað stóru tilboði – Ætlar að velja rétt næst

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

Mætti fyrir dóm í gær – Grunaður um að hafa beitt konu ofbeldi

Laugardaginn 7. mars 2026 10:00

Fyrrverandi leikmaður Liverpool, Jordon Ibe, hefur komið fyrir dóm í Englandi þar sem hann er ákærður fyrir líkamsárás á konu.

Ibe, sem einnig lék með AFC Bournemouth á ferlinum, var handtekinn á Luton-flugvelli í janúar. Hinn 30 ára gamli leikmaður mætti fyrir dóm í Croydon Magistrates’ Court þar sem hann neitaði sök í málinu.

Samkvæmt upplýsingum sem komu fram fyrir dómi á meint árás að hafa átt sér stað í Lambeth í suðurhluta London þann 14. desember á síðasta ári.

Réttarhöldin stóðu aðeins yfir í um 13 mínútur og var Ibe látinn laus gegn skilyrðum á meðan málið er til meðferðar. Réttarhöld í málinu eru áætluð þann 14. júlí næstkomandi.

Lögreglan í London hafði áður greint frá því að Ibe hefði verið handtekinn á Luton-flugvelli þann 30. janúar og var hann síðar formlega ákærður í síðasta mánuði.

Ibe gekk til liðs við Liverpool árið 2012 sem ungur leikmaður og lék alls 58 leiki fyrir félagið í öllum keppnum áður en hann hélt síðar til Bournemouth.

