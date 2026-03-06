Sagt að staða Arne Slot verði skoðuð í sumar – Bara einn maður orðaður við starfið

Framtíð Arne Slot hjá Liverpool gæti verið óviss þegar tímabilinu lýkur ef marka má nýjar fréttir frá Englandi.
Samkvæmt Teamtalk verður staða hollenska stjórans tekin til ítarlegrar skoðunar í sumar, óháð því hvernig síðustu leikir tímabilsins fara.
Í sömu frétt kemur fram að eigendur Liverpool hafi þegar ákveðinn eftirmann í huga ef breytingar verða á stjórastólnum. Sá er fyrrum miðjumaður liðsins, Xabi Alonso, sem hefur vakið mikla athygli fyrir störf sín sem knattspyrnustjóri.
Alonso gerði vel hjá Bayer Leverkusen en tók við Real Madrid á síðasta ári en var fljótt rekinn úr starfi þar.
Eigendur Liverpool eru sagðir líta á Spánverjann sem kjörinn mann til að taka við liðinu til lengri tíma ef félagið ákveður að gera breytingar á stjórnun þess eftir tímabilið.