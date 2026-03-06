fbpx
Föstudagur 06.mars 2026

Sagt að staða Arne Slot verði skoðuð í sumar – Bara einn maður orðaður við starfið

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 6. mars 2026 15:00

Framtíð Arne Slot hjá Liverpool gæti verið óviss þegar tímabilinu lýkur ef marka má nýjar fréttir frá Englandi.

Samkvæmt Teamtalk verður staða hollenska stjórans tekin til ítarlegrar skoðunar í sumar, óháð því hvernig síðustu leikir tímabilsins fara.

Í sömu frétt kemur fram að eigendur Liverpool hafi þegar ákveðinn eftirmann í huga ef breytingar verða á stjórastólnum. Sá er fyrrum miðjumaður liðsins, Xabi Alonso, sem hefur vakið mikla athygli fyrir störf sín sem knattspyrnustjóri.

Alonso gerði vel hjá Bayer Leverkusen en tók við Real Madrid á síðasta ári en var fljótt rekinn úr starfi þar.

Eigendur Liverpool eru sagðir líta á Spánverjann sem kjörinn mann til að taka við liðinu til lengri tíma ef félagið ákveður að gera breytingar á stjórnun þess eftir tímabilið.

