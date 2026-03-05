fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Tölurnar frá gærkvöldinu vekja athygli – Arsenal setti persónulegt met í að tefja leik

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Verulega ósáttur með Arsenal og aðferðir þeirra eftir gærkvöldið – „Er það það sem áhorfendur eru að borga fyrir?“

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 5. mars 2026 12:30

Getty Images

Lesa nánar

Fabian Hürzeler, knattspyrnustjóri Brighton, var afar ósáttur eftir 1-0 tap liðsins gegn toppliði Arsenal í ensku úrvalsdeildinni og sakaði gestina um að tefja leikinn og „búa til sínar eigin reglur“.

Arsenal tryggði sér sigurinn með marki frá Bukayo Saka snemma leiks. Markið reyndist eina skot þeirra á markið nánast allan leikinn, sem vakti gremju hjá heimamönnum á Amex-vellinum. Stuðningsmenn Brighton létu óánægju sína í ljós með því að baula bæði á dómara og leikmenn Arsenal vegna þess sem þeir töldu þá tefja leikinn of mikið..

Hürzeler lét gagnrýni sína ekki liggja á milli hluta eftir leikinn. „Það eru mismunandi leiðir til að vinna leiki,“ sagði hann.

„Ef Arsenal vinnur deildina mun enginn spyrja hvernig þeir gerðu það. En mér finnst þeir núna gera allt sem þeir geta til að vinna og ef úrvalsdeildin eða dómarar leyfa allt, þá verða þeir einfaldlega að búa til sínar eigin reglur.“

Þýski stjórinn sagði jafnframt að hann myndi aldrei reyna að vinna leiki með slíkum hætti. „Ég vil að liðið mitt spili fótbolta og haldi áfram að bæta sig. Allir tefja stundum leikinn, en það verða að vera ákveðin mörk. Þau mörk þurfa að vera sett af úrvalsdeildinni og dómurunum,“ sagði hann.

Hürzeler velti einnig fyrir sér hvort stuðningsmenn fengju raunverulega það sem þeir borguðu fyrir. „Stundum spilar maður 60 mínútur af fótbolta, en þegar þú spilar gegn Arsenal líður eins og leikurinn sé bara 50 mínútur. Er það það sem áhorfendur eru að borga fyrir?“ spurði hann.

Hann sagðist þó ekki vilja kenna dómaranum Chris Kavanagh um stöðuna. „Það er erfitt fyrir hann. Ætti hann að reka markvörðinn af velli fyrir tímaeyðslu? Það gerist aldrei. Þess vegna þarf skýrari reglur til að hjálpa dómurunum.“

Arsenal-stjórinn Mikel Arteta svaraði gagnrýninni stuttlega eftir leik og sagði hann  að svipuð ummæli hefðu oft heyrst frá mótherjum liðsins áður.

