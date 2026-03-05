Setur allt á hliðina með myndum á Instagram – Gegnsæ föt og aðeins í nærbuxum

Jessica Goicoechea, fyrrverandi kærasta spænska knattspyrnumannsins Marc Bartra, vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hafa birt mynd af sér í gegnsæjum kjól á Instagram.
Goicoechea, sem eitt sinn var kölluð „heitasta WAG í heimi“ þegar hún var í sambandi við fyrrum Barcelona-leikmanninn, birti myndir þar sem hún gengur um götur Mílanó í svörtum gegnsæjum kjól. Á myndunum sést hún í svörtum nærfötum undir kjólnum sem vakti bæði athygli og umræður meðal fylgjenda hennar.
Spænska fyrirsætan og áhrifavaldurinn var í Mílanó til að sækja tískusýningu hjá Blumarine þar sem hún sat í fremstu röð á viðburðinum. Klæðnaður hennar vakti þó jafnvel meiri athygli en fyrirsæturnar á sýningunni sjálfri.
Goicoechea hefur áður verið í sambandi við Marc Bartra, sem vann Meistaradeild Evrópu með Barcelona og leikur nú með Real Betis. Samband þeirra hefur verið stopult í gegnum árin og reglulega vakið athygli í spænskum fjölmiðlum.
Viðbrögð á samfélagsmiðlum voru þó misjöfn. Sumir aðdáendur hrósuðu útliti hennar en aðrir gagnrýndu klæðnaðinn og sögðu hann ganga of langt.