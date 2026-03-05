fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Real Madrid hættir við möguleg kaup

Real Madrid hættir við möguleg kaup

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 5. mars 2026 17:00

Real Madrid hefur fjarlægst möguleg kaup á miðjumanninum Rodri frá Manchester City samkvæmt spænskum miðlum.

Hinn 29 ára gamli spænski landsliðsmaður hefur verið orðaður við spænska stórveldið undanfarið, en nú virðist sem félagið hafi dregið sig í hlé í málinu. Ein helsta ástæðan er talin vera hátt verð sem Manchester City myndi krefjast fyrir leikmanninn.

Talið er að Rodri gæti kostað að minnsta kosti 60 milljónir evra, sem jafngildir um 52 milljónum punda. Þrátt fyrir að Real Madrid sé að skoða leiðir til að styrkja miðjuna fyrir komandi tímabil virðist sú upphæð vera talin of há á þessu stigi.

Rodri hefur verið lykilmaður hjá Manchester City undanfarin ár og einn mikilvægasti leikmaður liðsins á miðjunni. Hann hefur átt stóran þátt í árangri félagsins bæði í ensku úrvalsdeildinni og í Evrópukeppnum.

