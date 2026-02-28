Opta-ofurtölvan stokkar spilin – Þetta lið er líklegast til að vinna Meistaradeildina

Opta-ofurtölvan hefur staðfest að Arsenal sé enn líklegast til að vinna Meistaradeild Evrópu í fyrsta sinn í sögu félagsins, eftir að dregið var í útsláttarkeppninni á föstudagsmorgun.
Lið Mikel Arteta er áfram í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar eftir erfiðan vetrarkafla og er jafnframt í baráttu um fjóra titla á þessu tímabili. Eftir að hafa endað í öðru sæti tvö ár í röð er deildartitillinn í forgangi hjá stuðningsmönnum, en möguleikinn á evrópskum stórtitli er afar freistandi.
Dregið var þannig að Arsenal mætir Bayer Leverkusen í 16-liða úrslitum. Takist liðinu að komast áfram bíður þess annað hvort Bodo/Glimt eða Sporting Lissabon í átta liða úrslitum.
Í undanúrslitum gæti Arsenal síðan mætt sigurvegara úr viðureign Newcastle og Barcelona, eða Atletico Madrid gegn Tottenham.
Leið Arsenal í átt að úrslitaleiknum í Búdapest virðist því greið eftir dráttinn.
Líkurnar:
Arsenal – 27.40 prósent
Bayern Munich – 14.28 prósent
Liverpool – 12.83 prósent
Man City – 10.79 prósent
Barcelona – 7.72 prósent
Chelsea – 6.86 prósent
Newcastle – 4.66 prósent
Paris Saint-Germain – prósent
Real Madrid – 2.78 per prósent
Sporting Lisbon – 2.73 prósent
Atletico Madrid – 2.00 prósent
Tottenham – 1.22 prósent