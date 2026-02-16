Tveir vellir sem á að nota á HM í sumar í tómu veseni – FIFA gæti farið að gera breytingar

HM-leikvangur sem á að hýsa annan leik Englands er nú í vandræðum þegar innan við fimm mánuðir eru í að Heimsmeistaramótið í knattspyrnu hefjist. Fyrr hefur verið greint frá vandræðum tengdum leyfismálum á Gillette-leikvanginum fyrir utan Boston, þar sem England á að spila annan leik sinn í riðlakeppninni. Þá eiga fyrstu leikir Skotlands einnig að fara fram þar.
Nú hafa einnig komið upp áhyggjur í Mexíkó vegna Azteca-leikvangsins í Mexíkóborg. Opnunarleikur mótsins milli Mexíkó og Suður-Afríku á að fara fram á þessum sögufræga 88 þúsund manna leikvangi. Endurbætur á vellinum hafa tafist verulega og eigandi hans hefur viðurkennt að ólíklegt sé að öllum framkvæmdum ljúki í tæka tíð.
FIFA tekur yfir alla keppnisvelli í byrjun maí og tíminn er því naumur. Vináttulandsleikur Mexíkó og Portúgals á næsta mánuði er í óvissu. Azteca er sögufrægur HM-völlur, meðal annars þar sem „Hönd-Guðs“ Diego Maradona átti sér stað 1986.
Samhliða þessu stendur yfir deila í Foxborough við Gilette völlinn um kostnað vegna leikjahalds, þar sem borgaryfirvöld krefja FIFA um háar greiðslur fyrir þjónustu og öryggismál. Þetta setur aukinn þrýsting á skipuleggjendur mótsins.
Taldar eru líkur á því að FIFA muni hreinlega færa leik Englands af vellinum en óvíst er hvert hann færi.