Stjarna á sjötugsaldri kyssti þrjár yngri dömur samtímis – Eiginkona hans var með í för

Carlo Ancelotti, fyrrum stjóri Real Madrid og núverandi landsliðsþjálfari Brasilíu, vakti mikla athygli á Karnivali í Ríó de Janeiro.
Mynd fór í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem Ítalinn 66 ára gamli sést faðma þrjár konur sem kyssa hann samtímis. Myndin vakti athygli meðal netverja. „Nú veit ég hvers vegna hann fór til Brasilíu,“ grínaðist einn.
Ancelotti, sem tók við brasilíska landsliðinu í fyrra og undirbýr liðið fyrir HM 2026, mætti á hátíðina ásamt eiginkonu sinni, Mariann Barrena McClay. Þau hafa verið gift síðan 2014.
Hér að neðan má sjá mynd af þessu.