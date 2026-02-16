Hefur gengið í gegnum helvíti í þrjú ár – Vonast til að ná kraftaverki með aðstoð konu sinnar og barna

Spænski kantmaðurinn Gerard Deulofeu hefur ekki spilað leik síðan í janúar 2023 með Udinese, en trúir enn að hann geti snúið aftur á völlinn, þrátt fyrir að hafa upplifað eitthvað erfiðasta endurhæfingarferli sem þekkst hefur í íþróttinni.
Deulofeu sleit krossband en það sem gerði meiðslin sérstaklega alvarleg var sýking sem fylgdi í kjölfarið sem eyddi brjóski í hnénu. „Ef þetta hefði bara verið krossbandið hefði ég verið kominn aftur fyrir tveimur árum,“ segir hann.
Hann hefur gengist undir frumumeðferð til að reyna að endurbyggja brjóskið og eyðir nú þremur til fjórum klukkustundum á dag, fimm daga vikunnar, í æfingar á æfingasvæði félagsins. Markmiðið er einfalt, að geta hlaupið aftur án verkja. „Ég finn að ég er nálægt þessu,“ segir hann, þó hann viðurkenni að óvissan sé mikil.
Ferlið hefur tekið gríðarlega á, hann gat um tíma hvorki gengið með börnum sínum né ekið bíl. Fjölskyldan hefur hins vegar verið honum sem klettur og börnin hans hvetja hann daglega til að snúa aftur.
Deulofeu á að baki farsælan feril með félögum á borð við Barcelona, AC Milan, Everton og Sevilla, auk þess að hafa spilað fyrir spænska landsliðið.
Endurkoma Deulofeu yrði kraftaverk, en það er það sem hann stefnir á.