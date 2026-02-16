Framkoma Mikel Arteta eftir leik í gær – Leit á þetta og keyrði bara í burtu

Atvik eftir leik Arsenal og Wigan Athletic hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum þar sem stuðningsmaður Arsenal bað Mikel Arteta, knattspyrnustjóra liðsins, um eiginhandaráritun fyrir son sinn, en fékk neitun.
Samkvæmt myndbandi sem gengið hefur á netinu sést stuðningsmaðurinn bíða eftir Arteta með treyju og útskýra að hún væri fyrir son sinn. Arteta stoppaði stuttlega en skrifaði ekki á treyjuna og ók svo af stað.
Sumir stuðningsmenn hafa lýst vonbrigðum með viðbrögðin og telja að svona augnablik geti skipt miklu máli fyrir unga aðdáendur. Aðrir hafa bent á að þjálfarar og leikmenn séu oft undir miklu álagi eftir leiki og hafi ekki alltaf tök á að sinna öllum beiðnum.
Arteta hefur ekki tjáð sig um málið. Hann hefur þó áður verið þekktur fyrir að gefa sér tíma fyrir stuðningsmenn við ýmis tækifæri.
Atvikið sýnir hversu miklar væntingar stuðningsmenn gera til sinna hetja utan vallar sem innan, og hvernig litlar stundir geta orðið stórar í huga ungra aðdáenda.
