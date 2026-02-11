Viðræðurnar sigldu í strand – Vildi tæpum 600 milljónum meira í laun

Viðræður milli AC Milan og Dusan Vlahovic hafa siglt í strand í bili vegna launakrafa leikmannsins.
Þetta kemur fram í ítölskum miðlum, en Vlahovic verður samningslaus hjá Juventus í sumar og hefur sterklega verið orðaður við brottför.
Serbneski framherjinn gekk í raðir Juventus frá Fiorentina í janúar 2022 en er ekki lengur í stóru hlutverki hjá félaginu og fer því líklega í sumar.
Milan vill fá hann og bauð honum 6 milljónir evra í árslaun fyrir fjögurra ára samning, en umboðsmaður Vlahovic færði þeim þau skilaboð að hann vildi 10 milljónir evra í árslaun.
Það er því ekkert í hendi með það hvar Vlahovic endar í sumar, en hann hefur einnig verið orðaður við England og aðrar deildir utan Ítalíu.