Georgina vekur athygli – Aftur heimsótti hún Hvíta húsið en nú fór Ronaldo ekki með

Georgina Rodriguez heimsótti Hvíta húsið í annað sinn á þremur mánuðum þegar hún mætti á frumsýningu heimildarmyndarinnar Melania, sem fjallar um Melaniu Trump, forsetafrú Bandaríkjanna.
Georgina, sem er 32 ára, vakti athygli í glæsilegum svörtum kjól og bar rauða handtösku við tilefnið. Hún deildi myndum frá kvöldinu á Instagram.
„Hversu heppin að fá að vera viðstödd frumsýninguna. Upplifun sem var áhrifamikil og veitti mér innblástur,“ sagði Georgina þar.
Cristiano Ronaldo, unnusti hennar, var ekki með í för í þetta sinn þar sem hann var upptekinn við að spila með Al-Nassr í Sádi-Arabíu. Lið hans vann 1-0 sigur á Al-Taawoun, þar sem Ronaldo lék í fremstu víglínu.
Ronaldo og Georgina heimsóttu Hvíta húsið saman í nóvember síðastliðnum, þar sem þau hittu meðal annars Donald Trump forseta. Trump hrósaði Ronaldo þá sérstaklega og sagði son sinn vera mikinn aðdáanda knattspyrnustjörnunnar.