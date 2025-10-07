Telur að Amorim verði rekinn og bendir á þennan tímapunkt

Jamie Carragher telur að það sé óhjákvæmilegt að Ruben Amorim verði rekinn úr starfi sem knattspyrnustjóri Manchester United og bendir jafnframt á hvenær hann býst við breytingum hjá félaginu.
Amorim hefur verið undir mikilli pressu eftir slaka byrjun á tímabilinu, sem kemur í kjölfarið á 15. sæti í fyrra og mikilli fjárfestingu í leikmannahópnum í sumar.
United vann þó 2-0 sigur á Sunderland um helgina og minnkaði þar með þrýstinginn á 40 ára gamlan Amorim tímabundið. Liðið fer inn í landsleikjahlé í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með þrjá sigra, eitt jafntefli og þrjú töp.
Carragher, sem ræddi málið í The Overlap Fan Debate, segir þó að tími Amorim á Old Trafford sé að renna út.
„Mér líkar ekki að segja að þjálfari eigi að vera rekinn, þetta er starf mannsins en ég er kominn á þann stað þar sem ég tel að staða Amorim sé orðin óverjandi,“ sagði Carragher.
„Það er óhjákvæmilegt að þetta gerist fyrir jólin.“
Hann benti jafnframt á að lið Amorim hafi skorað aðeins tveimur mörkum meira en liðið hefur fengið á sig í sínum fyrstu 50 leikjum, tölfræði sem sé með ólíkindum fyrir þjálfara Manchester United.
„Þetta hefur verið hörmung, bæði fyrir hann og félagið,“ bætti Carragher við.