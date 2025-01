Villa hafnaði stóru tilboði frá Arsenal

Aston Villa hafnaði í dag tilboði Arsenal í Ollie Watkins. Frá þessu greinir Fabrizio Romano.

Tilboðið í framherjann hljóðaði upp á 60 milljónir punda en sem fyrr segir var því hafnað. Hjá Villa voru menn óánægðir með tímasetningu tilboðsins, þar sem liðið er á leið í mikilvægan leik gegn Celtic í Meistaradeild Evrópu í kvöld.

Arsenal bráðvantar framherja, en liðið reynir að hanga í toppliði Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

Watkins er 29 ára gamall og hefur verið hjá Villa síðan 2020. Hann er með 10 mörk í 23 leikjum í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð.

Annar framherji Villa er orðaður við brottför. Það er Jhon Duran, en Al-Nassr í Sádi-Arabíu er að reyna að fá hann.

🚨🔴⚪️ Aston Villa have rejected today an official bid from Arsenal for Ollie Watkins.

Proposal around £60m turned down as Villa are not happy with timing of the bid, ahead of crucial UCL game for the club.

👀🇸🇦 Villa are also in active talks with Al Nassr for Jhon Durán. pic.twitter.com/krgJfZzyIH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025