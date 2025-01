Æfði ekki í dag – Viðræður ganga vel

Victor Boniface æfði ekki með Bayer Leverkusen í dag og virðist færast nær því að ganga í raðir sádiarabíska félagsins Al-Nassr.

Um er ræða öflugan 24 ára gamlan Nígeríumann sem er með sjö mörk á þessari leiktíð. Al-Nassr, með Cristiano Ronaldo innanborðs, vill fá hann til að leysa af Anderson Talisca sem er á förum til Fenerbahce í Tyrklandi.

Fulltrúar Al-Nassr mættu til Þýskalands í gær til að hefja viðræður við bæði Boniface og Leverkusen. Viðræður ganga vel þó ekkert sé í höfn enn.

Boniface er samningsbundinn Þýskalandsmeisturum Bayer Leverkusen til 2028.

