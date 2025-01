Allar líkur á að hann fari – Verið orðaður við Arsenal

Það er búist við því að Evan Ferguson fari frá Brighton á láni áður en félagaskiptaglugganum verður skellt í lás eftir viku.

Hinn tvítugi Ferguson var fyrir ekki svo löngu síðan talið gríðarlegt efni en hefur ekki tekist að fylgja eftir frábæru gengi frá því hann var að stíga sín fyrstu skref með Brighton á sínum tíma.

Brighton sér hann þó enn sem leikmann fyrir framtíðina en er opið fyrir því að lána hann í þessum mánuði.

Það er áhugi á Ferguson frá öðrum liðum í ensku úrvalsdeildinni, sem og í Þýskalandi og Frakklandi. Írinn hefur til að mynda verið orðaður við Arsenal.

🚨🔵⚪️ Evan Ferguson, expected to leave Brighton on loan in the next days with genuine interest from several clubs.

PL, Ligue1 and Bundesliga clubs have made contact with decision to follow soon. pic.twitter.com/rha3SLly91

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025