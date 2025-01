Chelsea tryggir sér leikmann fyrir næstu leiktíð

Mamadou Sarr fer frá Strasbourg í Frakklandi til Chelsea í sumar, en allt er nánast frágengið.

Félag Todd Boehly á bæði Chelsea og Strasbourg en enska félagið mun greiða um 15 milljónir evra fyrir Sarr.

Sarr er 19 ára gamall og er sjálfur mjög spenntur fyrir skiptunum til Chelsea.

Þrátt fyrir ungan aldur er Sarr í stóru hlutverki hjá Strasbourg, sem er um miðja deild í Frakklandi.

