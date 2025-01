Má fara í janúar – Þýska stórliðið líklegur áfangastaður

Carney Chukwuemeka má fara frá Chelsea á láni í þessum mánuði.

Hinn 21 árs gamli Chukwuemeka hefur verið hjá Chelsea síðan 2022 og er í aukahlutverki hjá liðinu.

Þýska stórliðið Dortmund og franska liðið Strasbourg hafa bæði áhuga. Þjóðverjarnir eru sem stendur á fullu í að reyna að fá hann.

Chelsea ætlar sem stendur aðeins að lána leikmanninn út þessa leiktíð, án kaupskyldu, og gæti hann því átt framtíð á Stamford Bridge.

🚨🔵 Understand Chelsea have opened doors to Carney Chukwuemeka’s exit this month on loan deal!

Expected to be a paid loan with salary covered and NO buy option clause.

🟡⚫️ Borussia Dortmund are pushing, in active talks for Carney on loan… another option, loan to Strasbourg. pic.twitter.com/meAyC1G3Tf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2025