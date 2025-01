Isak og Nuno bestir

Alexander Isak, framherji Newcastle, er leikmaður desembermánaðar í ensku úrvalsdeildinni.

Isak er að eiga frábært tímabil með Newcastle, sem er í fimmta sæti deildarinnar, og skoraði átta mörk og lagði upp tvö í jólamánuðinum einum saman.

Alexander Isak is December's @EASPORTSFC Player of the Month winner! #PLAwards pic.twitter.com/Zw6Pwuup4W

Nuno Espirito Santo er þá stjóri mánaðarsins. Undir hans stjórn er Nottingham Forest afar óvænt í titilbaráttu og vann fimm leiki í desember.

Þetta er í annað skiptið á leiktíðinni sem Nuno hlýtur verðlaunin.

Five wins in December, and a second @BarclaysFooty Manager of the Month award of the season for Nuno Espirito Santo! 👏#PLAwards | @NFFC pic.twitter.com/jygTiQ3XX9

— Premier League (@premierleague) January 10, 2025