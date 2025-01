Kluivert ráðinn í áhugavert starf

Barcelona-goðsögnin Patrick Kluivert er tekinn við sem landsliðsþjálfari Indónesíu.

Kluivert gerir tveggja ára samning og er markmiðið að komast á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó á næsta ári undir hans stjórn.

Kluivert þjálfaði síðast Adana Demirspor í Tyrklandi, en hann hefur einnig þjálfað landslið Curacao og verið aðstoðarþjálfari hjá hollenska landsliðinu, svo eitthvað sé nefnt.

Patrick Kluivert is the new Head Coach of the Indonesia senior men’s football team. ✍️

