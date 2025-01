Arsenal reynir að fá hann næsta sumar

Arsenal er með Bryan Mbuemo hjá Brentford á óskalistanum hjá sér en mun þó ekki reyna að fá hann fyrr en næsta sumar.

Mbuemo er að eiga frábært tímabil með Brentford, hefur skorað 13 mörk og lagt upp þrjú. Hann er að upplagi kantmaður.

Næsta sumar verður aðeins ár eftir af samningi Mbuemo við Brentford og má þá búast við því að Arsenal reyni að fá hann. Mikel Arteta vill styrkja kantstöður sínar.

