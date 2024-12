Þetta eru 50 stærstu nágrannaslagir heims

Tímaritið FourFourTwo tók saman stærstu nágrannaslagi í heimi og um áhugaverðan lista er að ræða.

50 nágrannaslagir eru nefndir til sögunnar og má þar nefna viðureign Manchester United og Liverpool.

Stærsti nágrannaslagurinn að mati FourFourTwo er hins vegar á milli Boca Juniors og River Plate í Argentínu.

Þess má geta að reglan við gerð listans var sú að hverju liði má aðeins bregða fyrir einu sinni.

Listinn

50. Sheffield United vs Sheffield Wednesday (England)

49. Blooming vs Oriente Petrolero (Bólivía)

48. Portland Timbers vs Seattle Sounders (Bandaríkin)

47. Lyon vs St-Etienne (Frakkland)

46. Newell’s Old Boys vs Rosario Central (Argentína)

45. Athletic Bilbao vs Real Sociedd (Spánn)

44. Everton vs Santiago Wanderers (Síle)

43. FC Seoul vs Suwon Bluewings (Suður-Kórea)

42. Bahia vs Vitoria (Brasilía)

41. Dynamo Moscow vs Spartak Moscow (Rússland)

40. America vs Deportivo Cali (Kólumbía)

39. Hamburg vs St. Pauli (Þýskaland)

38. Alianza Lima vs Universitario (Perú)

37. CSKA Sofia vs Levski Sofia (Búlgaría)

36. Cerro Porteno vs Olimpia (Paragvæ)

35. Glentoran vs Linfield (Norður-Írland)

34. Barcelona vs Emelec (Ekvador)

33. Esteghlal vs Persepolis (Íran)

32. Dinamo Bucharest vs FCSB (Rúmenía)

31. Kaizer Chiefs vs Orlando Pirates (Suður-Afríka)

30. Genoa vs Sampdoria (Ítalía)

29. Colo-Colo vs Universidad de Chile (Síle)

28. Benfica vs Sporting (Portúgal)

27. Hajduk Split vs Dinamo Zagreb (Króatía)

26. Raja vs Wydad (Marokkó)

25. Real Betis vs Sevilla (Spánn)

24. Newcastle United vs Sunderland (England)

23. Corinthians vs Palmeiras (Brasilía)

22. Partizan Belgrade vs Red Star Belgrade (Serbía)

21. East Bengal vs Mohun Bagan (Indland)

20. Arsenal vs Tottenham Hotspur (England)

19. Olympiacos vs Panathinaikos (Grikkland)

18. Flamengo vs Fluminese (Brasilía)

17. FK Velez vs HSK Zrinjski (Bosnía)

16. Ajax vs Feyenoord (Holland)

15. Independiente vs Racing Club (Argentína)

14. Portsmouth vs Southampton (England)

13. AC Milan vs Inter Milan (Ítalía)

12. Chivas Guadalajara vs Club America (Mexíkó)

11. Marseille vs Paris Saint-Germain (Frakkland)

10. Al Ahly vs Zamalek (Egyptaland)

9. Borussia Dortmund vs Schalke (Þýskaland)

7. Liverpool vs Manchester United (England)

6. Fenerbahce vs Galatasaray (Tyrkland)

5. Lazio vs Roma (Ítalía)

4. Nacional vs Penarol (Úrugvæ)

3. Celtic vs Rangers (Skotland)

2. Barcelona vs Real Madrid (Spánn)

1. Boca Juniors vs River Plate (Argentína)