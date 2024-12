Missti hausinn eftir lokaflautið í gær – Liðsfélagi þurfti að bera hann af velli

Varnarmaðurinn Rayan Ait-Nouri var brjálaður í gær er hans menn í Wolves spiluðu við Ipswich í ensku úrvalsdeildinni.

Ait-Nouri spilaði allan leikinn fyrir Wolves en hann fékk rautt spjald eftir lokaflautið.

Þetta er í annað sinn á stuttum tíma sem leikmaður Wolves missir hausinn í leik en Mario Lemina fór vel yfir strikið nýlega og missti fyrirliðabandið í kjölfarið.

Wolves er í 19. sæti deildarinnar eftir 2-1 tap á heimavelli í leik sem flestir bjuggust við að þeir myndu vinna.

Ait-Nouri var virkilega reiður og þurfti liðsfélagi hans Craig Dawson að bera hann af velli eins og má sjá hér.

Another full-time skirmish

Rayan Ait-Nouri helped off the pitch by Craig Dawson

Fans calling for Jeff Shi & Fosun

Ipswich get their second win of the season

Wolves rooted to 19th

It’s a mess #wwfc pic.twitter.com/lVEF1F12Ow

— Nathan Judah (@NathanJudah) December 14, 2024