Er þetta markvarsla tímabilsins í úrvalsdeildinni? – Sjáðu stórkostleg tilþrif Martinez

Emiliano Martinez bauð upp á ótrúlega markvörslu í gær er Aston Villa spilaði við Nottingham Forest.

Leiknum lauk með 2-1 sigri Forest á heimavelli en liðið skoraði tvö mörk undir lok leiks eftir að hafa lent undir.

Forest var mjög nálægt því að komast yfir eftir um klukkutíma en Martinez náði einhvern veginn að koma í veg fyrir það.

Ótrúleg varsla en hana má sjá hér.

This has to be one of the best saves I’ve ever seen. Emiliano Martínez. 🇦🇷 pic.twitter.com/3XrlokcPQ5

— Eduardo Hagn (@EduardoHagn) December 14, 2024