Falleg ræða í klefanum í ensku úrvalsdeildinni um helgina vekur athygli – Sjáðu hvað gerðist

Brentford heldur áfram ótrúlegum árangri á heimavelli sínum en liðið vann góðan sigur á Newcastle um helgina.

Sigurinn var sannfærandi og Thomas Frank stjóri liðsins var í sjöunda himni með málið.

Frank var í sínu besta skapi og hrósaði mörgum leikmönnum.

Ræða hans hefur vakið athygli en Frank hefur lengi verið með Brentford og virðist vera með allt á lás.

Ræðuna má sjá hér að neðan.

🔴🐝 Thomas Frank's speech in the Brentford dressing room after their 4-2 win over Newcastle yesterday…

pic.twitter.com/QKc34JrUMv

— CentreGoals. (@centregoals) December 8, 2024