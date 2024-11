Val Bale kemur mörgum á óvart – Vinnur hann Ballon d’Or á næsta ári?

Gareth Bale, fyrrum leikmaður Real Madrid, hefur enn fulla trú á franska landsliðsmanninum Kylian Mbappe.

Bale er á því máli að Mbappe muni vinna næsta Ballon d’Or en þau verðlaun verða afhent undir lok næsta árs.

Þessi skoðun Bale er afskaplega umdeild og sérstaklega í ljósi þess að Vinicius Junior er einnig leikmaður Real og var í öðru sæti á þessu ári – aðeins Rodri fékk fleiri stig.

Þrátt fyrir það telur Bale að Mbappe muni snúa blaðinu við á næstu mánuðum og minna fólk á af hverju hann er talinn einn sá besti í heiminum.

Mbappe kom til Real í sumar frá PSG en hefur ekki staðist væntingar hingað til.

Gareth Bale gives us his end of season predictions! 🏆🔮 pic.twitter.com/smBiSyjkWt

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 29, 2024