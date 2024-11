Romano uppljóstrar því hvaða stöðu Amorim vill kaupa í fyrst

Fabrizio Romano segir að það verði í forgangi hjá Ruben Amorim stjóra Manchester United að fá inn vinstri bakvörð.

Bakverðir spila stóra rullu í 3-4-3 kerfinu hjá Amorim.

Alphonso Davies bakvörður Bayern er mikið orðaður við United en það eru fleiri kostir á borði samkvæmt Romano.

Hann segir að fleiri en þrír vinstri bakverðir séu nú undir smásjá félagsins og að það muni eitthvað gerast á næstu mánuðum.

Romano segir eina spurningarmerkið vera hvort United geti keypt í þessa stöðu í janúar eða þá næsta sumar.

🚨 Man United want to sign new left back for Amorim’s system in 2025, it’s already planned.

The club is already assessing options with more than 3 candidates in list.

It only remains to be seen whether it’s gonna happen in January or summer window (most likely). pic.twitter.com/M2ymz9KudF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024