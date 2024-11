Enska sambandið skoðar mál – Frægur leikmaður í deildinni var sakaður um að nauðga þremur konum

Enska knattspyrnusambandið er farið að skoða mál er varðar leikmann í deildinni sem hefur verið sakaður um þrjú kynferðisbrot.

Lögreglan hefur fellt öll málin niður. Ekki má nafngreina manninn.

Enska deildin skoðar nú málið frá verndunar sjónarmiðum en óvíst er hvert það mun leiða málið.

Maðurinn er sagður þekkt stærð í deildinni en strangar reglur gilda um það að nafngreina aðila á Englandi í svona máli.

Leikmaðurinn hafnar öllum ásökunum.

