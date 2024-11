Amorim fær góð tíðindi hjá United – Yoro mættur á sína fyrstu æfingu í dag

Manchester United eyddi miklum fjármunum í Leny Yoro 18 ára varnarmann Lille í sumar en hann hefur ekki getað spilið.

Yoro braut bein í fæti í fyrsta æfingaleik með United og hefur verið að jafna sig.

Yoro mætti á sína fyrstu æfingu með liðinu í dag, tekur hann fullan þátt í æfingum frá og með deginum í dag.

Búist er við að Yoro geti verið leikfær þegar Ruben Amorim stýrir United í fyrsta sinn eftir rúmar tvær vikur.

Búist er við að Yoro geti fengið stórt hlutverk enda vill Amorim spila með þrjá miðverði.

🚨🎥 Leny Yoro gets a welcome back from the Manchester United team. #MUFC [@ChrisWheelerDM] pic.twitter.com/4QLgj0lno6

