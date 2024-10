United leggur allt kapp á það að Amorim stýri liðinu gegn Chelsea

Forráðamenn Manchester United vonast til þess að Ruben Amorim verði mættur til starfa fyrir leikinn gegn Chelsea á sunnudag.

United er á fullu að reyna að ráða Amorim eftir að hafa rekið Erik ten Hag.

Amorim er stjóri Sporting Lisbon í dag og þarf United að rífa fram rúmar 8 milljónir punda til að losa hann.

Ruud van Nistelrooy stýrir United gegn Leicester í deildarbikarnum á morgun en forráðamenn United vilja Amorim til starfa fyrir sunnudaginn.

Amorim er 39 ára gamall en ESPN segir að United vilji Amorim til starfa sem fyrst.

