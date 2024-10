Sturlaðist út í dómarann á Old Trafford um helgina og gæti farið í bann

Darren Fletcher tækinlegur ráðgjafi hjá Manchester United gæti verið á leið í leikbann fyrir hegðun sína um helgina.

Fletcher urðaði yfir dómarann í leik Manchester United og Brentford.

Atvikið átti sér stað í hálfleik en skömmu áður hafði Brentford komist yfir í leiknum. United vann að lokum 2-1 sigur.

Fletcher var reiður vegna þess að Matthijs de Ligt var skipað að fara af vellinum til að laga hausinn á sér, hafði blætt úr kollinum á kappanum.

Fletcher urðaði yfir dómarann vegna þess og nú segja ensk blöð að hann gæti farið í bann vegna málsins.

Manchester United coach Darren Fletcher could face an FA charge after losing his temper at the referees at half-time against Brentford in the Old Trafford tunnel. #MUFC [@DiscoMirror] pic.twitter.com/8wapoMuGZf

