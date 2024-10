Virtist sofna úr leiðindum á bekknum hjá Arsenal um helgina – Sjáðu myndbandið

Svo virðist sem markvörðurinn Neto hafi hreinlega sofnað úr leiðindum þegar hann sat á bekknum hjá Arsenal um helgina.

Arsenal lenti í kröppum dansi gegn Southampton á heimavelli um helgina en vann að lokum góðan sigur.

Arsenal er í öðru sæti deildarinnar með sama stigafjölda og Manchester City en Liverpool er á toppnum með stigi meira.

Neto virtist eitthvað þreyttur á því að sitja bara á bekknum en hann kom á láni frá Bournemouth fyrir þessa leiktíð.

Myndband af þessu má sjá hér að neðan.

As just discussed on the radio – looks very much like Neto (I think) is fast asleep pic.twitter.com/a8rXfDMC1N

— Max Rushden 💛🖤 (@maxrushden) October 6, 2024