Barcelona búið að finna markvörð – Sá pólski tekur hanskana af hillunni

Wojciech Szczesny er að skrifa undir samning við Barcelona, hann kemur frítt til félagsins.

Marc Andre ter Stegen sleit krossband um helgina og var Barcelona á því að sækja þyrfti markvörð í hvelli.

Szczesny var hættur í fótbolta en hann ákvað að hætta þegar samningur hans við Juventus rann út í sumar.

Þegar símtalið kom frá Barcelona ákvað Szczesny að taka hanskana af hillunni.

Szczesny fer í læknisskoðun á næstu dögum go mun í kjölfarið skrifa undir samning.

