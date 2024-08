Arsenal með alvöru tilboð í nýjan markvörð – Espanyol vill meira

Arsenal ætlar sér að kaupa Joan García frá Espanyol áður en félagaskiptaglugginn lokar.

Arsenal hefur lagt fram 20 milljóna evra tilboð í markvörðinn en Espanyol vill meira.

Þannig fer félagið fram á 30 milljónir evra eða um 25 milljónir punda.

Arsenal er að selja Aaron Ramsdale til Southampton í dag á 25 milljónir punda og vantar því markvörð.

Garcia er frá Spáni líkt og David Raya sem er fyrsti kostur Arsenal í markið.

