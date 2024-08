Laus af gjörgæslu eftir hnífstungu í gær – Búið að handtaka þrjá og leitað að þeim fjórða

Faðir Lamine Yamal er laus af gjörgæslu eftir að hafa orðið fyrir hnífstungu í gær. Hann var stunginn í Barcelona í gær.

Myndband hefur birst þar sem pabbi Yamal virðist eiga í útistöðum við nágranna sína. Búið er að handataka þrjá aðila tengda árásinni og leita að fjórða manninum.

Yamal er 17 ár gamall og er efnilegasti knattspyrnumaður í heimi. Hann var frábær með liði Spánar sem varð Evrópumeistari í sumar.

Yamal var 16 ára þegar Evrópumótið hófst en var allt í öllu í liði Spánar.

Lögreglan er byrjuð að rannsaka málið en faðir Yamal hefur fylgt honum út um allt undanfarin ár og stutt við hann í fóboltanum.

Árásin átti sér stað við bílastæði en eins og myndbandið hér að ofan voru átökin þar til að byrja með.

🚨 Lamine Yamal’s father Mounir is out of danger. Situation under control after being stabbed in a parking lot on Wednesday. pic.twitter.com/KPJnTY3sdM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024