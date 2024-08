Ótrúlegt atvik úr nýrri heimildarmynd: Yfirmaður Jóhanns sturlaðist og las yfir honum fyrir framan alla – „Þvílíkur rasshaus“

Heimildarmyndin MISSION TO BURNLEY kemur út von bráðar hjá Sky Sports en myndavélar þeirra fengu að fylgjast með síðasta tímabili Burnley í ensku úrvalsdeildinni.

Burnley féll úr deildinni en fyrrum þjálfari liðsins Vincent Kompany fer með stórt hlutverk í myndinni. Búið er að birta atriði sem kom upp á æfingasvæði liðsins.

Þar trylltist Kompany út í Jóhann Berg Guðmundsson kantmann liðsins en atvikið átti sér stað á seinni hluta síðasta tímabils þegar Burnley var í vondum málum.

Kompany var verulega ósáttur með framkomu Jóhanns á æfingasvæðinu. „Jói ekki dirfast til að pirra mig. Ég hef fengið nóg af helvítis tuðinu,“ segir Kompany við Jóhann í byrjun og byrjar að öskra.

📢MISSION TO BURNLEY S2 SPOLIER 📢

What is your thoughts on the Kompany v Guðmundsson scene? #burnley #burnleyfc #twitterclarets🤯 pic.twitter.com/Sv2hFpJWCY

— Burnley FC Clips (@BurnleyFC_clips) August 11, 2024